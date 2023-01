Ceny čerstvých potravín v Británii rástli rekordným tempom

Londýn 4. januára (TASR) - Ceny čerstvých potravín v britských supermarketoch zaznamenali na začiatku decembra nové rekordné tempo rastu. Navyše, britská centrálna banka odhaduje, že inflácia zostane na vysokej úrovni aj v nasledujúcich mesiacoch. Zmiernenie rastu spotrebiteľských cien sa očakáva až ku koncu roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Britské konzorcium maloobchodu (BRC) zverejnilo v stredu výsledky svojho ostatného prieskumu, podľa ktorého sa ceny čerstvých potravín v supermarketoch zvýšili na začiatku decembra v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom o 15 %. To je najvýraznejší rast od začiatku evidovania príslušných údajov v roku 2005.



Aj celková potravinová inflácia zaznamenala nový rekord. Začiatkom decembra dosiahla 13,3 % oproti 12,4 % pred mesiacom. Okrem zvýšenia cien čerstvých potravín o uvádzaných 15 % vzrástli aj ceny ďalších potravín, a to o 11 %.



"Vojna na Ukrajine naďalej drží na vysokej úrovni náklady na energie a v dôsledku toho na krmivá pre zvieratá a priemyselné hnojivá," spresnila šéfka BRC Helen Dickinsonová. BRC uskutočnilo prieskum v období od 1. do 7. decembra.



Celkový rast cien v obchodoch sa však v decembri mierne spomalil, a to zo 7,4 % v predchádzajúcom mesiaci na 7,3 %. Prispelo k tomu zmiernenie rastu cien nepotravinových produktov zo 4,8 % na 4,4 %.



Oficiálna miera inflácie, ktorú zverejňuje britský štatistický úrad (ONS) a zahrnuje omnoho väčší počet tovarov než BRC, dosiahla za november 10,7 %. V porovnaní s októbrom sa síce zmiernila, zostáva však blízko 41-ročného maxima, ktoré zaznamenala práve v októbri, a to na úrovni 11,1 %.



Ceny potravín a nápojov však aj podľa ONS pokračovali v zrýchľovaní rastu. V novembri sa zvýšili medziročne o 16,4 %, čo znamená najvyšší rast od septembra 1977. To sa odráža na životnej úrovni mnohých Britov. Podľa prieskumu ONS z decembra takmer štvrtina britských domácností si nemôže dovoliť udržiavať teplotu v obývačke na komfortnej úrovni a podľa skoršieho prieskumu vládnej Agentúry pre potravinové štandardy zo septembra minulého roka v zhruba 30 % rodín zredukovali veľkosť porcií jedla, prípadne jedno jedlo denne vynechávajú, aby ušetrili.