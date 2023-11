Ceny českých priemyselných výrobcov rástli najslabšie za takmer 3 roky

Praha 16. novembra (TASR) - Ceny českých priemyselných výrobcov zaznamenali v októbri najslabšie tempo rastu za takmer tri roky. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ), o ktorých informoval portál RTTNews.



Ceny priemyselných výrobcov v Česku vzrástli v októbri medziročne o 0,2 % po 0,8-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Je to najslabšie tempo rastu od januára 2021, v ktorom ceny priemyselných producentov stagnovali. Tempo rastu cien bolo v októbri omnoho slabšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali so spomalením ich rastu na 0,6 %.



Vývoj v minulom mesiaci ovplyvnili ťažobný sektor a ceny v segmentoch elektrickej energie, plynu, pary a klimatizácie. V prvom prípade sa ceny zvýšili o 40,2 %, v druhom o 7 %. Bez započítania energií ceny priemyselných výrobcov klesli o 0,8 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci pokles dosiahol 0,2 %.



V medzimesačnom porovnaní ceny českých priemyselných výrobcov klesli v októbri o 0,1 %. Očakával sa pritom ich rast, konkrétne o 0,3 %.