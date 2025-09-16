< sekcia Ekonomika
Ceny českých priemyselných výrobcov spomalili tempo poklesu
Autor TASR
Praha 16. septembra (TASR) - Ceny českých výrobcov v auguste klesli, siedmy mesiac v rade, tempo poklesu sa však spomalilo. Údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ) zverejnil portál RTTNews.
Ceny českých priemyselných výrobcov klesli v auguste medziročne o 0,8 % po 1,2-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Analytici s poklesom počítali, očakávali však, že ceny producentov klesnú o 0,9 %.
Vývoj cien výrobcov ovplyvnili najmä ceny energií a tovarov dlhodobej spotreby. V prvom prípade klesli medziročne o 3,6 % a v druhom o 2,7 %. Znížili sa aj ceny tovarov krátkodobej spotreby, rozsah poklesu bol však miernejší a dosiahol 1,7 %.
Na medzimesačnej báze ceny českých priemyselných producentov v auguste stagnovali. Očakával sa mierny pokles o 0,1 %.
