Ceny českých výrobcov klesli v máji štvrtý mesiac po sebe

Praha 16. júna (TASR) - Ceny českých priemyselných výrobcov klesli v máji štvrtý mesiac po sebe, tempo poklesu sa však zmiernilo. Na druhej strane, ekonómovia počítali s ešte výraznejším spomalením poklesu. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ). Informoval o tom portál RTTNews.



Ceny producentov klesli v máji medziročne o 0,8 %. Na porovnanie, v apríli ich pokles dosiahol 1,3 %. Ekonómovia však predpokladali ešte výraznejšie spomalenie poklesu. Očakávali, že ceny výrobcov klesnú iba o 0,6 %.



Za pokračujúcim poklesom cien českých priemyselných výrobcov sú najmä ceny energií. Tie klesli o 5,9 %. Bez ich započítania sa ceny českých priemyselných producentov zvýšili medziročne o 1,4 %. V apríli zaznamenali rast o 0,6 %.



Na druhej strane, dôvodom slabšieho tempa poklesu sú do veľkej miery ceny tovarov krátkodobej aj dlhodobej spotreby, kde rast v obidvoch prípadoch dosiahol 2,2 %. Rast nad 2 % zaznamenali aj ceny kapitálových tovarov. Zvýšili sa o 2,1 %.



Na medzimesačnej báze ceny výrobcov klesli v máji o 0,6 %. Aj v tomto prípade ekonómovia počítali s miernejším poklesom, a to na úrovni 0,4 %.