Ceny českých výrobcov klesli v marci najslabším tempom za pol roka

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Autor TASR
Praha 20. apríla (TASR) - Ceny českých priemyselných výrobcov klesli aj v marci, 14. mesiac po sebe, tempo poklesu sa však zmiernilo na šesťmesačné minimum. V pondelok zverejnené údaje Českého štatistického úradu priniesol portál tradingeconomics.

Ceny českých priemyselných producentov klesli v marci medziročne o 1,1 % po februárovom poklese o 2,9 %. Ceny klesajú od februára 2025, marcový pokles je však najmiernejší od septembra minulého roka, v ktorom ceny českých výrobcov klesli o 1 %.

Pod spomalenie tempa poklesu sa do veľkej miery podpísali ceny v ťažobnom sektore, v ktorom sa vrátili k rastu. Po februárovom poklese o 1,5 % vzrástli o 0,4 %. Okrem toho sa zotavili aj ceny spotrebiteľských tovarov. Vo februári klesli o 1,7 %, v marci sa zvýšili o 1,2 %.

Na medzimesačnej báze sa ceny českých priemyselných výrobcov zvýšili v marci o 1,5 %. Výrazne tak zrýchlili tempo rastu, keď vo februári zaznamenali rast iba o 0,1 %.
