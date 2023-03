Ceny českých výrobcov rástli vo februári najslabšie za viac než rok

Praha 15. marca (TASR) - Ceny českých priemyselných producentov pokračovali vo februári v raste, tempo rastu sa však opäť spomalilo, piaty mesiac po sebe, pričom dosiahlo viac než ročné minimum. Napriek zmierneniu je však rast cien výrobcov v Česku stále vysoký. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ). Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Ceny priemyselných producentov vzrástli v Česku minulý mesiac medziročne o 16 %, zatiaľ čo v januári sa zvýšili o 19 %. Zmiernenie bolo omnoho výraznejšie, než odhadovali analytici, ktorí počítali so spomalením rastu cien výrobcov na 16,9 %.



Februárový rast bol tak najmiernejší od konca roka 2021. Na druhej strane, ceny rastú dvojciferným tempom už od októbra daného roka, informoval RTTNews.



Na medzimesačnej báze ceny českých producentov minulý mesiac klesli o 0,3 %, zatiaľ čo v januári zaznamenali rast o 5,8 %. Ekonómovia počítali iba so zmiernením rastu cien na 0,4 %.