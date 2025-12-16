< sekcia Ekonomika
Ceny českých výrobcov sa v novembri medziročne oslabili
Bez zahrnutia cien energií sa ceny výrobcov v Českej republike v novembri medziročne oslabili o 0,5 percenta po októbrovom poklese o 0,2 percenta.
Autor TASR
Praha 16. decembra (TASR) - České výrobné ceny v novembri už desiaty mesiac v rade klesli. Český štatistický úrad v utorok uviedol, že ceny výrobcov sa medziročne znížili o 1,3 percenta po októbrovom poklese o 1,2 percenta. Analytici prognózovali, že ceny českých výrobcov sa v novembri oslabia o 1,6 percenta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výrobné ceny energií v Česku v novembri v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka klesli o 3,5 percenta a medziprodukty zlacneli o 1,2 percenta. Tovary dlhodobej a krátkodobej spotreby však medziročne zdraželi o 2,4 a 0,9 percenta.
V porovnaní s októbrom sa české výrobné ceny minulý mesiac zvýšili o 0,3 percenta. Trh očakával, že sa o 0,1 percenta znížia.
