Ceny českých výrobcov v apríli klesli najviac od januára 2024

Praha 20. mája (TASR) - Výrobné ceny v českom priemysle aj v apríli klesli. Už tretí mesiac po sebe a strmšie ako v marci, najviac od januára 2024, a to najmä v dôsledku nižších cien energií. Ukázali to v utorok údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa údajov ČSÚ sa index výrobných cien v susednej krajine v apríli 2025 znížil medziročne o 1,3 % po marcovom poklese o 0,3 %.



Aprílový výsledok je horší než pokles výrobných cien o 1 %, ktorý očakávali analytici. Prispelo k tomu najmä zníženie cien energií o 5,9 % aj cien polotovarov o 0,5 %. Ceny kapitálových tovarov pritom vzrástli o 1,4 % a ceny tovarov krátkodobej spotreby o 1,9 %.



Bez započítania energií zostala inflácia cien výrobcov stabilná na úrovni 0,6 %.



V medzimesačnom porovnaní sa výrobné ceny v Česku v apríli znížili, a to o 0,8 % po poklese o 0,3 % v marci, a prekonali odhady na úrovni -0,4 %.