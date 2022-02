Ceny českých výrobcov vzrástli najviac za 30 rokov

Praha 23. februára (TASR) - Ceny českých priemyselných producentov vzrástli v januári medziročne takmer o pätinu, čo predstavuje najvyšší rast za posledných 30 rokov. Rovnako sa vyvíjala situácia aj v medzimesačnom porovnaní, keď rast cien priemyselných výrobcov dosiahol takmer 31-ročné maximum. O vývoji cien výrobcov, ktoré zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ), informoval server novinky.cz.



Ceny priemyselných výrobcov sa v januári zvýšili medziročne o 19,4 % a v porovnaní s decembrom rast dosiahol 6,9 %. "Ceny priemyselných výrobcov v januári oproti decembru rástli takmer o 7 %, čo bolo najrýchlejšie tempo rastu od februára 1991," upozornil Vladimír Klimeš, vedúci oddelenia štatistík cien priemyslu a zahraničného obchodu ČSÚ.



Takmer pätinový medziročný rast cien priemyselných producentov bol zasa naposledy zaznamenaný v januári 1992, informoval ČSÚ. Najväčší vplyv na to mali zvýšené ceny elektriny, plynu a pary, kde rast dosiahol 40,6 %. Z toho elektrina zdražela o 50,7 %. Výrazne však vzrástli aj ceny kovov a výrobkov z nich (25,3 %) alebo chemických látok, kde rast dosiahol 52,8 %.



Ceny výrobcov v poľnohospodárstve sa v januári medziročne zvýšili o 21,4 %. Zdražila sa najmä rastlinná výroba, pričom olejniny boli drahšie o 45,1 %, obilniny o 33,9 % a zemiaky o 18,2 %. Klesli však ceny ovocia, a to o 9 %. Na druhej strane v živočíšnej výrobe zaznamenal ČSÚ rast cien o 7,9 %.



"Vlna zdražovania sa rozhodne nekončí. Naopak, ešte môže nabrať na sile. Naznačujú to ceny výrobcov, ktoré v januári dramaticky vzrástli. Ľudia sa musia pripraviť na ďalší skokový rast cien potravín, priemyselných výrobkov aj stavebnej produkcie," zhodnotil situáciu hlavný ekonóm BHS Štěpán Křeček.



S ďalším rastom cien nielen pri potravinách počíta aj hlavný ekonóm Českej bankovej asociácie Jakub Seidler. "Januárové ceny výrobcov potvrdili, že inflačné tlaky vo výrobných sektoroch zostávajú citeľné, čo bude znamenať tlak na ďalší rast cien pre konečných spotrebiteľov. Spotrebiteľská inflácia tak ešte nedosiahla svoj vrchol a v ďalších mesiacoch sa pravdepodobne pozrie nad 11-percentnú hranicu," povedal Seidler. Ako dodal, prispievajú k tomu aj geopolitické riziká a naďalej sa zvyšujúce ceny energetických komodít.