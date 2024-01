Ceny českých výrobcov zrýchlili v decembri rast na 4-mesačné maximum

Praha 17. januára (TASR) - Ceny českých priemyselných výrobcov zrýchlili v poslednom mesiaci minulého roka tempo rastu na 4-mesačné maximum. Informoval o tom v stredu portál RTTNews, ktorý zverejnil údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ).



Ceny producentov vzrástli v decembri oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 1,4 %. To je takmer dvojnásobný rast v porovnaní s tempom rastu z novembra. V danom mesiaci sa ceny zvýšili o 0,8 %. Neprekonali však očakávania ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením rastu až na 1,7 %.



Ceny v poslednom mesiaci roka 2023 ovplyvnil do veľkej miery ťažobný sektor, kde sa medziročne zvýšili o 40,5 % po 39,7-percentnom raste v novembri. Naopak, spomalil sa rast cien v segmentoch elektrickej energie, plynu, pary a klimatizácie. V novembri vzrástli o 8 %, v decembri o 6,3 %.



Bez započítania energií zaznamenali ceny českých priemyselných producentov pokles o 0,6 %. V novembri klesli medziročne o 0,9 %.



Na medzimesačnej báze ceny priemyselných výrobcov v decembri klesli o 0,5 %. V porovnaní s vývojom v novembri sa tempo poklesu mierne zrýchlilo, keď v novembri zaznamenali pokles o 0,4 %. Decembrový pokles bol zároveň rýchlejší, než očakávali analytici. Tí počítali so spomalením poklesu na 0,2 %.