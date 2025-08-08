Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ceny chorvátskych výrobcov spomalili tempo rastu na polovicu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ceny chorvátskych producentov vzrástli v júli oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 0,7 %.

Záhreb 8. augusta (TASR) - Ceny chorvátskych priemyselných výrobcov pokračovali minulý mesiac v medziročnom porovnaní v raste, tempo rastu však oproti vývoju v júni dosiahlo polovičnú úroveň, pod čo sa podpísali najmä ceny energií. Na druhej strane, v júni sa ceny výrobcov zvýšili najvýraznejším tempom za takmer dva roky. Údaje chorvátskeho štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.

Ceny chorvátskych producentov vzrástli v júli oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 0,7 %. V predchádzajúcom mesiaci sa zvýšili o 1,4 %, čo predstavovalo najvýraznejší rast od augusta 2023.

K júlovému výraznému spomaleniu rastu cien výrobcov prispeli najmä nižšie náklady na energie. Tie klesli o 1,1 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci o 0,9 % vzrástli. Bez započítania cien energií sa ceny chorvátskych priemyselných výrobcov zvýšili v júli o 1,5 %.

V medzimesačnom porovnaní ceny producentov vzrástli v júli o 0,5 %. Aj v tomto prípade sa tak tempo ich rastu spomalilo, keď v júni zaznamenali rast o 0,7 %.
.

