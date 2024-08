Ceny domov a bytov sa v 2.štvrťroku priemerne medziročne zvýšili o 4 %

Bratislava 30. augusta (TASR) - Cena domov a bytov na Slovensku sa v druhom štvrťroku v medziročnom porovnaní zvýšila priemerne o 4 %, pričom nárast nastal po štyroch štvrťrokoch poklesov cien v rade. Tento výsledok ovplyvnilo zvýšenie cien existujúcich nehnuteľností, ktoré boli aktuálne o 4,4 % drahšie ako pred rokom. Ceny nových nehnuteľností medziročne vzrástli o 3 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Trend vývoja realizačných cien nehnuteľností SR sa na jar 2024 obrátil, ceny celoplošne rástli medziročne aj medzikvartálne. Po štyroch štvrťrokoch postupného zlacňovania medziročne vzrástli ceny všetkých nehnuteľností o 4 %, výraznejšie drahšie ako pred rokom boli staršie byty a domy. Vyššie ceny nehnuteľností zaznamenalo až sedem regiónov SR, pokles cien zotrval iba v Prešovskom kraji," uviedol ŠÚ.



Medzikvartálne sa realizačné ceny nehnuteľností zvýšili v priemere o 3 %. Rast nastal po štvrťroku zlacňovania, ale zároveň to bolo najvýraznejšie medzikvartálne zdražovanie za posledné dva roky. V porovnaní so začiatkom roka sa nárast cien prejavil pri oboch typoch nehnuteľností, dynamickejšie však rástli ceny nových nehnuteľností o 3,5 %. Existujúce nehnuteľnosti oproti 1. štvrťroku zdraželi o 2,9 %.



Najrýchlejšie zvyšovanie cien nehnuteľností na úrovni 6 % sa v porovnaní s prvým štvrťrokom prejavilo v troch krajoch, a to v Žilinskom kraji, Nitrianskom a Trenčianskom kraji. Nové domy a byty zdraželi najvýraznejšie v Trenčianskom kraji o rekordných 7,1 %, ceny starších nehnuteľností zase rástli v Žilinskom kraji o 6,7 %. Nitriansky kraj zaznamenal vzostup cien nad 6 % starších aj nových nehnuteľností. Rástli aj realizačné ceny nehnuteľností v Bratislavskom kraji, nie však až tak výrazne - nové domy a byty boli o 4,8 % drahšie ako pred štvrťrokom, staršie zdraželi o 3,1 %.



V miernom poklese zotrvali ceny nehnuteľností iba v Banskobystrickom kraji, a to vplyvom lacnejších starších domov a bytov o 1,3 %. Pri nových nehnuteľnostiach klesli ceny iba v Prešovskom kraji o necelé percento.



V referenčnom medziročnom porovnaní ceny pri všetkých nehnuteľnostiach rástli v siedmich krajoch, pokles cien zotrval len v Prešovskom kraji, pri starších o 5,4 %, pri nových bytoch a domoch o 3,3 %. Nehnuteľnosti najvýraznejšie zdražovali v Žilinskom kraji o 16,9 %, a to predovšetkým pri starších nehnuteľnostiach, ceny ktorých boli takmer o 20 % vyššie ako pred rokom. Ceny nových nehnuteľností stúpli o 6,1 %. Košický kraj s druhým najvyšším rastom cien cez 7 % vo všetkých kategóriách tak výrazne zaostával. Nasledoval Banskobystrický kraj s nehnuteľnosťami medziročne drahšími o 5,6 % - cez 6 % rástli existujúce nehnuteľnosti, zvýšenie cien nových bytov a domov sa tiež blížilo k úrovni 6 %.



Krajom s najvyšším rastom cien nových nehnuteľností bol Nitriansky, a to o 11,7 %. Existujúce nehnuteľnosti zdraželi len o 2,8 %, takže celkový rast cien nehnuteľností nepresiahol 5 %. Zdražovanie v Trenčianskom kraji, ako aj v Trnavskom kraji bolo okolo 3 %, v oboch prípadoch výraznejšie rástli ceny nových nehnuteľností.



Najmiernejší vzostup cien nehnuteľností určených na bývanie bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji o 0,6 %, pričom ceny starších nehnuteľností medziročne vzrástli o 0,9 %, nové nehnuteľnosti dokonca ešte stále mierne klesali. V dlhodobom porovnaní (v porovnaní s priemerom roka 2010) boli v druhom štvrťroku 2024 ceny nehnuteľností vyššie o 84,1 %.