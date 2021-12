Ceny domov v Británii by mali pokračovať v raste aj v budúcom roku

Londýn 9. decembra (TASR) - Ceny domov v Británii by mali pokračovať v raste aj v nasledujúcom roku. Ukázal to vo štvrtok zverejnený najnovší prieskum inštitútu Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).



Podľa prieskumu celkovo 66 % z oslovených expertov predpokladá v roku 2022 pokračovanie rastu cien nehnuteľností. Vychádzajú z vývoja v poslednom období. Za november oznámilo rast cien domov celkovo 71 % z oslovených účastníkov prieskumu. Novembrové percento účastníkov očakávajúcich rast cien bolo totožné s percentom za mesiac október.



Podľa expertov ceny nahor tlačí nedostatočná ponuka na trhu. Počet ľudí, ktorí ponúkli svoju nehnuteľnosť na predaj, klesol aj v novembri, ôsmy mesiac po sebe.



Ako povedal hlavný ekonóm RICS Simon Rubinsohn, ak sa tento trend čoskoro nezmení, bude aj v roku 2022 ponuka na trhu do veľkej miery obmedzená, pričom tento faktor bude na ceny domov pôsobiť viac, než prípadná úprava úrokových sadzieb zo strany centrálnej banky.



Bank of England (BoE) uviedla, že v najbližších mesiacoch nevylučuje zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby zo súčasného historického minima na úrovni 0,1 %. Trhy pôvodne očakávali, že tak urobí už na decembrovom zasadnutí, po objavení sa nového variantu koronavírusu omikron však mnohí analytici začali o decembrovom zvýšení kľúčovej úrokovej sadzby pochybovať.