Ceny domov v Británii dosiahli v auguste nové maximum

Londýn 7. septembra (TASR) - Ceny domov v Británii pokračovali v auguste v medziročnom raste, tempo rastu však bolo najslabšie od marca. Ďalší rast však posunul priemernú cenu domov na nový rekord, takmer 263.000 libier. Poukázali na to údaje spoločnosti Halifax, najväčšieho britského poskytovateľa hypoték, ktoré zverejnila firma IHS Markit.



Ceny domov v Británii sa v auguste oproti rovnakému mesiacu minulého roka zvýšili o 7,1 %. V predchádzajúcom mesiaci rast dosiahol 7,6 %. Tempo rastu sa spomaľuje od marca, keď rast cien dosiahol 9,6 %.



Priemerná cena domu v Británii však dosiahla nové maximum, a to na úrovni 262.954 GBP (305.352 eur). Ako Halifax dodal, ceny domov boli v auguste o 9,9 % vyššie než v júni 2020, keď sa trh začal opätovne otvárať po prvej vlne pandémie nového koronavírusu.



Z jednotlivých regiónov ceny naďalej rástli najmä vo Walese, a to o 11,6 %. Bol to jediný región, kde rast dosiahol dvojciferné hodnoty. Naopak, širšia oblasť Londýna zaznamenala najslabší rast, ktorý predstavoval 1,3 %.