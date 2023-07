Ceny domov v Británii klesli najprudšie za 12 rokov

Londýn 7. júla (TASR) - Ceny domov v Británii zaznamenali minulý mesiac najprudší pokles za posledných 12 rokov. Tlak na realitný trh zvyšujú rastúce úrokové sadzby, ktoré zasahujú dopyt, čiastočne však vývoj cien ovplyvňuje výrazný rast cien nehnuteľností spred roka. Poukázal na to prieskum spoločnosti Halifax, najväčšieho poskytovateľa hypotekárnych úverov v krajine. Informoval o tom portál RTTNews.



Ceny domov v Británii klesli v júni oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 2,6 %. To je najvýraznejší pokles od júna 2011. V máji klesli o 1,1 %.



"Súčasné tempo poklesu do veľkej miery odráža fakt, že v lete minulého roka boli ceny nehnuteľností na historických maximách," povedala šéfka hypotekárnej divízie Halifaxu Kim Kinnairdová. "Medziročný rast dosiahol v júni rekordných 12,5 %, k čomu čiastočne pomohli opatrenia britskej vlády na podporu bývania," dodala.



V medzimesačnom porovnaní klesli ceny domov v Británii podľa údajov Halifaxu o 0,1 %. V tomto prípade sa tempo poklesu spomalilo, keď v máji klesli o 0,2 %. Júnový vývoj predstavuje pokles tretí mesiac po sebe. V poklese budú ceny podľa všetkého pokračovať, predpokladá Kinnairdová, ako dlho a v akom rozsahu je však ťažké odhadnúť.