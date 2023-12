Ceny domov v Británii klesli najslabším tempom za deväť mesiacov

Londýn 1. decembra (TASR) - Ceny domov v Británii pokračovali v novembri v poklese, tempo poklesu však bolo najslabšie za deväť mesiacov. Uviedla to spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá patrí k najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. Informoval o tom portál RTTNews.



Ceny domov klesli v novembri medziročne o 2 % po októbrovom poklese o 3,3 %. To je najmiernejší pokles cien od februára tohto roka, k čomu do veľkej miery prispeli očakávania zníženia úrokových sadzieb zo strany trhov. To zmiernilo tlak, čo sa týka dostupnosti nehnuteľností.



Novembrový pokles cien bol miernejší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí očakávali, že zmiernenie bude menej výrazné a počítali so znížením cien domov o 2,3 %.



Na medzimesačnej báze pokračovali ceny domov v raste, jeho tempo sa však prudko spomalilo. V októbri vzrástli oproti septembru o 0,9 %, v novembri rast dosiahol 0,2 %. Na druhej strane, ekonómovia počítali s návratom k poklesu, a to na úrovni 0,4 %.