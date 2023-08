Ceny domov v Británii klesli najviac od júla 2009

Londýn 1. augusta (TASR) - Ceny domov v Spojenom kráľovstve zaznamenali najväčší prepad od polovice roka 2009, keďže rastúce úrokové sadzby obmedzili dostupnosť a utlmili dopyt. Uviedla to v utorok spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá patrí k najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Index cien domov v júli medziročne klesol o 3,8 % po znížení o 3,5 % v júni. Pokles bol najvýraznejší od júla 2009. Medzimesačne sa ceny domov znížili o 0,2 %. Cena typického domu bola o 4,5 % nižšia ako v auguste 2022, keď dosiahla svoje maximum.



Očakávania týkajúce sa dlhodobejších úrokových sadzieb, ktoré sú základom pre tvorbu cien hypoték, zostávajú zvýšené, uviedol hlavný ekonóm Nationwide Robert Gardner. Znamená to podľa jeho slov, že dostupnosť bývania pre ľudí, ktorí si chcú kúpiť nehnuteľnosť na hypotéku, zostáva obmedzená.



Relatívne mäkké pristátie na realitnom trhu je podľa neho stále možné, pokiaľ sa podmienky v širšej ekonomike budú vyvíjať v súlade s očakávaniami väčšiny prognostikov.



Aktivita pravdepodobne zostane v najbližšom období utlmená, zdravé miery rastu nominálnych miezd spolu s mierne nižšími cenami nehnuteľností by však mali časom pomôcť zlepšiť dostupnosť bývania, najmä ak sa znížia sadzby hypoték, dodal Gardner.



Údaje, ktoré zverejnili v pondelok (31. 7.) britské centrá, ukázali, že počet schválených hypoték v Spojenom kráľovstve dosiahol v júni najvyššiu úroveň od októbra 2022, a to aj napriek rastúcim úrokovým sadzbám.