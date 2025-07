Ceny domov v Británii klesli v júni najvýraznejšie za takmer tri roky

Londýn 1. júla (TASR) - Ceny domov v Británii zaznamenali v júni medzimesačný pokles o takmer percento. Je to najvýraznejší pokles za takmer tri roky, ktorý zároveň prekonal očakávania ekonómov počítajúcich iba so spomalením rastu. Výsledky zverejnila spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá patrí k najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ceny domov v Británii klesli v júni oproti máju o 0,8 %, čo je najprudší medzimesačný pokles od novembra 2022. Na porovnanie, v máji sa ceny zvýšili o 0,4 % a ekonómovia očakávali, že v júni ich rast dosiahne 0,2 %.



Aj v medziročnom porovnaní sa údaje líšili. Ceny domov oproti júnu minulého roka síce pokračovali v raste, tempo rastu sa však spomalilo z májovej úrovne 3,5 % na 2,1 %. Ekonómovia očakávali, že rast dosiahne 3,3 %. V tomto prípade to bol najslabší rast od júla minulého roka.



Na druhej strane, údaje z predchádzajúceho dňa o počte schválených hypotekárnych úverov v krajine za mesiac máj naznačujú postupné zotavovanie trhu. Podľa údajov Bank of England schválili britské banky v máji celkovo 63.032 hypotekárnych úverov, zatiaľ čo mesiac predtým to bolo 60.656 pôžičiek. Ekonómovia pritom očakávali, že počet úverov na bývanie ešte klesne, a to v priemere na 59.750.