Ceny domov v Británii pokračovali v máji v dvojcifernom raste

Londýn 1. júna (TASR) - Ceny nehnuteľností v Británii spomalili v máji tempo rastu, to sa však naďalej drží na dvojcifernej úrovni. Uviedla to v stredu spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov hypotekárnych úverov v krajine. Informoval o tom server RTTNews.



Podľa Nationwide sa ceny domov v Británii zvýšili v máji medziročne o 11,2 % po 12,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Napriek spomaleniu je to stále vysoký rast, pričom jeho tempo prekonalo aj odhady ekonómov. Tí očakávali, že ceny nehnuteľností sa v máji zvýšia iba o 10,5 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli ceny domov v Británii minulý mesiac o 0,9 %. Oproti vývoju v apríli to predstavuje viac než zdvojnásobenie rastu, keď v apríli sa oproti marcu zvýšili o 0,4 %. Aj v tomto prípade prekonal rast očakávania analytikov, ktorí počítali so zrýchlením rastu cien nehnuteľností iba na 0,6 %.



Napriek pokračujúcim nepriaznivým faktorom, najmä vysokej inflácii a s ňou zvyšujúcim sa životným nákladom, je realitný trh na tom prekvapujúco stále veľmi dobre, uviedol hlavný ekonóm Nationwide Building Society Robert Gardner. Ku koncu roka však počíta s jeho postupným oslabovaním, keďže tlak na financie domácností sa bude zvyšovať.



To naznačili aj skoršie informácie zo strany britskej centrálnej banky, ktorá v utorok (31. 5.) zverejnila údaje o počte schválených úverov na bývanie za mesiac apríl. Ako informovala, britské banky schválili v apríli celkovo 66.000 hypotekárnych úverov. To je o 3500 menej než v marci a zároveň najnižší počet od júna 2020.