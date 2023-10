Ceny domov v Británii pokračujú v stabilnom poklese

Londýn 2. októbra (TASR) - Ceny domov v Británii pokračovali v septembri v poklese, pričom tempo poklesu bolo rovnaké ako v predchádzajúcom mesiaci a zároveň najvýraznejšie za posledných 14 rokov. Uviedla to v pondelok spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá patrí k najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nationwide zverejnila, že ceny domov v Británii klesli v septembri medziročne o 5,3 %. To je rovnaké tempo poklesu ako v auguste a najprudšie od roku 2009. V medzimesačnom porovnaní ceny domov stagnovali, zatiaľ čo v auguste oproti júlu klesli o 0,8 %.



Na ceny domov vplývajú rastúce náklady na úvery po pravidelnom zvyšovaní úrokových sadzieb zo strany centrálnej banky. Až na septembrovom zasadnutí ich Bank of England ponechala bez zmeny, dovtedy ich však posunula nahor 14-krát po sebe. Napriek tomu je tempo poklesu cien stále omnoho slabšie než rast cien domov v období od nástupu pandémie nového koronavírusu na začiatku roka 2020 do septembra minulého roka. Za toto obdobie vzrástli približne o 25 %.