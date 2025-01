Ceny domov v Británii rástli v januári najprudšie za päť rokov

Londýn 20. januára (TASR) - Priemerná požadovaná cena domov v Británii vzrástla na začiatku tohto roka najvýraznejšie za posledných päť rokov. Navyše, počet ľudí, ktorí ponúkli svoju nehnuteľnosť na predaj, dosiahol rekord. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje realitného portálu Rightmove.



Priemerná požadovaná cena ponúkaného domu v Británii sa v januári zvýšila oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,7 % na 366.189 libier (433.601 eur). To je najprudší medzimesačný rast na začiatku roka od roku 2020. Na porovnanie, v decembri zaznamenala v rovnakom rozsahu pokles. Ceny sa porovnávali za obdobie od 8. decembra do 11. januára. Avšak oproti máju 2024, keď ceny dosiahli najvyššiu úroveň, bola ponúkaná cena o 9000 libier nižšia.



Medziročne sa ceny ponúkaných domov zvýšili o 1,8 %. V decembri dosiahol rast cien nehnuteľností na medziročnej báze 1,4 %.



Možnosť výberu pre potenciálnych kupcov bola najvyššia od roku 2015, keďže svoje domy ponúkol na začiatku roka na predaj rekordný počet ľudí. Za obdobie od Vianoc sa počet tých, ktorí v Británii ponúkli svoju nehnuteľnosť na predaj, zvýšil v medziročnom porovnaní o 11 %.



Na druhej strane, napriek výraznému rastu počtu ponúkaných nehnuteľností majú mnohí potenciálni kupci so získaním nehnuteľnosti problém. Dôvodom sú stále vysoké úrokové sadzby na hypotékach, uviedla Colleen Babcocková z Rightmove. Očakáva sa, že britská centrálna banka na svojom najbližšom zasadnutí úrokové sadzby zníži. Trhy predpokladajú, že na zasadnutí 6. februára Bank of England hlavnú sadzbu zredukuje z terajších 4,75 % na 4,50 %.



(1 EUR = 0,84453 GBP)