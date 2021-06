Ceny domov v Británii rástli v júni najvýraznejšie za 16,5 roka

Londýn 29. júna (TASR) - Ceny domov v Británii rástli tento mesiac najvýraznejšie za 16,5 roka. Uviedla to v utorok spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov hypotekárnych úverov v krajine. Podľa spoločnosti sa však pod výrazný rast podpísala najmä nepriaznivá situácia pred rokom v dôsledku pandémie.



Ceny domov v Británii vzrástli v júni medziročne o 13,4 %, uviedla Nationwide. To je najvýraznejšie tempo rastu od novembra 2004. Ekonómovia počítali s ešte o niečo výraznejším rastom. Očakávali, že rast cien dosiahne 13,7 % po tom, ako v máji vzrástli o 10,9 %.



Pod prudký rast sa do veľkej miery podpísal fakt, že pre lockdown bol mesiac jún 2020 slabý. Podľa hlavného ekonóma Nationwide Roberta Gardnera by však aj napriek tomu mal dopyt po domoch a bytoch ostať vysoký aj v nasledujúcich mesiacoch.



Oproti máju sa tempo rastu cien domov spomalilo. V máji sa medzimesačne zvýšili o 1,7 %, v júni to bolo o 0,7 %.