Ceny domov v Británii rástli v júni najslabšie od začiatku roka

Londýn 21. júna (TASR) - Ceny nehnuteľností v Británii pokračovali tento mesiac v raste, tempo rastu sa však v porovnaní s prechádzajúcimi mesiacmi spomalilo. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews, ktoré sa odvolali na údaje realitného portálu Rightmove.



Ceny domov vzrástli v júni podľa Rightmove medzimesačne o 0,3 %, čo je najslabšie tempo rastu od januára tohto roka. Dôvodom sú rastúce životné náklady a očakávania ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb. Na porovnanie, v predchádzajúcom mesiaci dosiahlo tempo rastu cien domov 2,1 %.



Aj v medziročnom porovnaní sa rast cien nehnuteľností v Británii tento mesiac spomalil. Zatiaľ čo v máji dosiahol 10,2 %, v júni predstavoval 9,7 %. Analytici z Rightmove očakávajú, že tento trend bude pokračovať aj v ďalších mesiacoch, pričom ku koncu roka bude medziročný rast cien dosahovať približne 5 %.



Britská centrálna banka zvýšila minulý týždeň kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 1,25 %. Bolo to piate zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby od začatia sprísňovania menovej politiky v decembri minulého roka. Analytici očakávajú, že do konca tohto roka by sa sadzba mohla dostať na 3 %.