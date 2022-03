Ceny domov v Británii rástli v marci najrýchlejšie za vyše 17 rokov

Londýn 31. marca (TASR) - Ceny domov v Británii rástli tento mesiac najrýchlejšie za viac než 17 rokov, pričom priemerná cena domov sa dostala na nové maximum. Uviedla to vo štvrtok spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov hypotekárnych úverov v krajine. Informoval o tom portál RTTNews.



Ceny domov v Británii vzrástli v marci medziročne o 14,3 %, čo predstavuje najvýraznejší rast od novembra 2004. Vo februári rast dosiahol 12,6 %. Tempo rastu tak výrazne prekonalo odhady ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením rastu na 13,5 %.



V medzimesačnom porovnaní sa ceny domov v Británii podľa Nationwide zvýšili v marci o 1,1 %. V porovnaní s vývojom vo februári sa tak medzimesačný rast mierne spomalil, keď vo februári vzrástli ceny o 1,7 %. Podobne ako v medziročnom porovnaní bol rast výraznejší, než sa čakalo. Ekonómovia počítali so spomalením rastu na 0,8 %.



Ďalší rast cien posunul priemernú cenu domov v Británii na nové maximum. To predstavuje cena 265.312 libier (313.626 eur). Oproti marcu minulého roka to znamená rast zhruba o 33.000 libier. V porovnaní s obdobím pred pandémiou sú domy v Británii momentálne o viac než pätinu drahšie, dodala spoločnosť Nationwide.



(1 EUR = 0,84595 GBP)