Ceny domov v Británii rástli v marci najprudšie za viac než rok

Londýn 2. apríla (TASR) - Ceny domov v Británii zrýchlili v marci tempo rastu na najvyššiu úroveň za viac než rok. Napriek tomu ich vývoj zaostal za očakávaniami, keďže ekonómovia počítali s ešte výraznejším zotavením cien. Uviedla to spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá patrí k najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Ceny domov v Británii vzrástli v marci medziročne o 1,6 %, čo predstavuje najrýchlejšie tempo rastu od decembra 2022. Vo februári vzrástli o 1,2 %, čo znamená prvý rast cien domov od januára 2023.



Marcové údaje však zaostali za očakávaniami ekonómov. Tí predpokladali, že ceny domov vzrastú v priemere až o 2,4 %.



V medzimesačnom porovnaní sa však ceny domov v Británii znížili, a to o 0,2 %. Je to prvý medzimesačný pokles cien od augusta minulého roka. Aj v tomto prípade vývoj cien domov zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí počítali s pokračovaním rastu, konkrétne o 0,3 %.



Za celý 1. kvartál sa ceny domov na britskom trhu zvýšili v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 1,1 %. Predstavuje to najvýraznejšie kvartálne tempo rastu cien domov v ostrovnej krajine od trojmesačného obdobia končiaceho sa júlom 2022.