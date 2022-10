Ceny domov v Británii rástli v septembri najslabšie za osem mesiacov

Londýn 7. októbra (TASR) - Rast cien domov v Británii sa v septembri spomalil, tretí mesiac po sebe, pričom tempo rastu dosiahlo najnižšiu úroveň za osem mesiacov. Ukázali to v piatok zverejnené výsledky prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť Halifax, najväčší poskytovateľ hypotekárnych úverov v krajine. Informoval o tom server RTTNews.



Ceny domov v Británii sa minulý mesiac zvýšili medziročne o 9,9 % po 11,4-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Bolo to najslabšie tempo rastu od januára tohto roka, keď ceny domov vzrástli o 9,7 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zaznamenali ceny domov mierny pokles, a to o 0,1 %. V auguste sa oproti júlu ešte zvýšili, konkrétne o 0,3 %. Priemerná cena domu v Británii dosiahla v septembri 293.835 libier (335.493 eur), zatiaľ čo v auguste predstavovala 293.992 libier.



Z jednotlivých britských oblastí zaznamenal najvýraznejší medziročný rast cien domov Wales, kde ceny vzrástli o 14,8 %. Naopak, na jednocifernú hodnotu sa rast cien zmiernil vo východnom Anglicku, širšej oblasti Londýna, na severovýchode Anglicka aj v Škótsku.



(1 EUR = 0,87583 GBP)