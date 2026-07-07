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Ceny domov v Británii sa v júni vrátili k rastu

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

S rastom počítali aj ekonómovia, očakávali však iba minimálne tempo. Predpokladali, že oproti máju sa ceny zvýšia len o 0,1 %.

Autor TASR
Londýn 7. júla (TASR) - Ceny domov v Británii zaznamenali v júni mierny rast. Smerom nahor sa tak posunuli prvýkrát za štyri mesiace. Uviedol to v utorok poskytovateľ hypoték Lloyds, ktorý však upozornil, že výhľad na nasledujúce mesiace je neistý. Informovala o tom agentúra Reuters.

Index cien nehnuteľností banky Lloyds (Lloyds House Price Index), ktorý bol do júla známy ako Halifax House Price Index, vzrástol v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,2 %, čo je prvý rast od februára tohto roka. V medziročnom porovnaní sa ceny nehnuteľností zvýšili o 0,6 %.

S rastom počítali aj ekonómovia, očakávali však iba minimálne tempo. Predpokladali, že oproti máju sa ceny zvýšia len o 0,1 %.

Šéfka oddelenia hypoték v Lloyds Amanda Brydenová uviedla, že ani v nasledujúcich mesiacoch nepočítajú s výraznejšími výkyvmi na realitnom trhu. „Vyhliadky cien nehnuteľností budú do veľkej miery závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať inflácia a nálada domácností,“ dodala Brydenová.

Finančné trhy predpokladajú, že britská centrálna banka tento rok pristúpi k zvýšeniu hlavnej úrokovej sadzby o 25 bázických bodov. Pravdepodobnosť, že tak urobí, stanovili na 75 %.
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