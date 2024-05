Ceny domov v Británii sa v máji vrátili k rastu

Londýn 31. mája (TASR) - Ceny domov v Británii sa po dvoch mesiacoch poklesu vrátili v máji k rastu. Poukázali na to údaje, ktoré v piatok zverejnila spoločnosť Nationwide Building Society, patriaca k najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa Nationwide ceny domov v Británii zaznamenali v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom rast o 0,4 %. Vykompenzovali tak pokles z predchádzajúceho mesiaca, ktorý dosiahol rovnako 0,4 %.



Májový vývoj cien nehnuteľností prekonal aj odhady analytikov. Tí s rastom počítali, odhadovali však, že dosiahne iba 0,1 %.



V porovnaní s májom minulého roka sa ceny domov v Británii zvýšili o 1,3 %. Aj v tomto prípade tempo rastu prekonalo očakávania analytikov, ktorí predpokladali, že rast dosiahne 0,8 %.



Analytici za vyšším rastom cien vidia najmä zlepšenú náladu obyvateľov, ktorú podporil solídny rast miezd a zmiernenie inflácie. V prieskume agentúry Reuters uviedli, že ceny nehnuteľností v Británii by mali tento rok vzrásť o 1,8 % a v ďalších rokoch by sa tempo ich rastu malo ešte zrýchliť. Na rok 2025 počítajú s rastom cien domov o 3,1 % a v roku 2026 o 4 %.