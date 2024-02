Ceny domov v Británii sa vo februári vrátili po pol roku k rastu

Londýn 19. februára (TASR) - Ceny domov a bytov v Británii sa po šiestich mesiacoch medziročného poklesu vrátili k rastu, aj keď jeho tempo bolo minimálne. Uviedol to v pondelok britský realitný portál Rightmove. Informoval o tom server RTTNews.



Ceny rezidenčných nehnuteľností v Británii vzrástli vo februári oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 0,1 %. Na porovnanie, v januári zaznamenali pokles o 0,7 %. Je to prvý medziročný rast cien domov v ostrovnej krajine od augusta minulého roka.



V medzimesačnom porovnaní sa ceny nehnuteľností na bývanie zvýšili o 0,9 %. Tempo rastu sa tak spomalilo, keď v januári oproti decembru ceny vzrástli o 1,3 %. To bolo najvýraznejšie tempo rastu od roku 2020.



Rightmove dodal, že zaznamenal aj rast aktivity na realitnom trhu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa počet ponúk na predaj domov na tomto portáli zvýšil o 7 %.