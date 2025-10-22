< sekcia Ekonomika
Ceny domov v Británii spomalili v auguste rast, ovplyvnil ich Londýn
V Anglicku sa priemerná cena domov zvýšila v auguste medziročne o 2,9 % na 296.000.
Autor TASR
Londýn 22. októbra (TASR) - Ceny domov v Británii pokračovali v raste aj v auguste, už šiesty mesiac po sebe, tempo rastu sa však spomalilo. Poukázali na to údaje britského štatistického úradu ONS, podľa ktorého je za slabším rastom cien Londýn, kde ceny nehnuteľností klesli. Informovala o tom agentúra Reuters.
ONS v stredu v rámci predbežných údajov uviedol, že ceny domov vzrástli v Británii v auguste medziročne o 3 % na v priemere 273.000 libier (314.190 eur). V júli ich rast dosiahol 3,2 %.
V Anglicku sa priemerná cena domov zvýšila v auguste medziročne o 2,9 % na 296.000, pričom najvýraznejšie rástli ceny na anglickom severovýchode. Rast v tejto oblasti dosiahol 6,6 %.
Vo Walese vzrástla cena domov o 2 % na 211.000 libier a v Škótsku o 4 % na 194.000 libier. Hlavné mesto Londýn bolo jediným regiónom, v rámci ktorého ceny domov klesli, pričom pokles dosiahol 0,3 %.
(1 EUR = 0,8689 GBP)
ONS v stredu v rámci predbežných údajov uviedol, že ceny domov vzrástli v Británii v auguste medziročne o 3 % na v priemere 273.000 libier (314.190 eur). V júli ich rast dosiahol 3,2 %.
V Anglicku sa priemerná cena domov zvýšila v auguste medziročne o 2,9 % na 296.000, pričom najvýraznejšie rástli ceny na anglickom severovýchode. Rast v tejto oblasti dosiahol 6,6 %.
Vo Walese vzrástla cena domov o 2 % na 211.000 libier a v Škótsku o 4 % na 194.000 libier. Hlavné mesto Londýn bolo jediným regiónom, v rámci ktorého ceny domov klesli, pričom pokles dosiahol 0,3 %.
(1 EUR = 0,8689 GBP)