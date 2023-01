Londýn 18. januára (TASR) - Ceny domov v Británii spomalili v novembri tempo rastu, to sa však udržalo na dvojcifernej úrovni. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje britského štatistického úradu (ONS). Informoval o tom portál RTTNews.



Ako uviedol ONS, ceny domov v Británii vzrástli v novembri v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o 10,3 %. V októbri rast dosiahol 12,4 %.



Priemerná cena domu dosiahla podľa štatistikov 295.000 libier (332.976 eur). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne klesla, naďalej je však vysoká, keďže v októbri dosiahla podľa údajov ONS historické maximum 296.000 libier. Oproti novembru 2021 však o 28.000 libier vzrástla.



Rast cien domov sa v novembri spomalil oproti novembru predchádzajúceho roka v Anglicku, Škótsku aj vo Walese. Najvyššia priemerná cena domu bola v Británii aj v novembri tradične v Londýne, kde dosahovala približne 542.000 libier. Na druhej strane bol Londýn v rámci Anglicka regiónom, v ktorom sa priemerná cena domu zvýšila v medziročnom porovnaní najslabším tempom, a to o 6,3 %.



(1 EUR = 0,88595 GBP)