Londýn 29. decembra (TASR) - Ceny domov v Británii ukončili rok 2023 poklesom o necelé 2 % napriek výraznému zvýšeniu úrokových sadzieb z hypoték. Navyše, v Škótsku a Severnom Írsku sa ceny nehnuteľností dokonca zvýšili. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila údaje spoločnosti Nationwide Building Society, ktorá patrí k najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine.



Spoločnosť Nationwide oznámila, že priemerná cena domu v Británii dosiahla v decembri 257.443 libier (295.708 eur) a v medzimesačnom porovnaní sa prakticky nemenila. V porovnaní so záverom predchádzajúceho roka to znamená pokles o 1,8 % a oproti letu 2022, keď ceny domov v Británii dosiahli rekordné hodnoty, bola priemerná cena domu o 4,5 % nižšia.



"Aktivita na trhu s nehnuteľnosťami bola tento rok slabá," povedal hlavný ekonóm Nationwide Robert Gardner. "Počet transakcií za posledných šesť mesiacov bol zhruba o 10 % slabší než pred pandémiou a v prípade tých, kde bola potrebná hypotéka, pokles predstavoval približne 20 %. To potvrdzuje vplyv vyšších úrokových sadzieb na realitný trh. Na druhej strane, objem hotovostných transakcií pokračoval na vyššej úrovni než pred pandémiou," dodal.



Za tohtoročným poklesom cien domov je najmä vývoj v Anglicku, kde ceny klesli o 2,9 %. V rámci tohto regiónu sa najvýraznejšie znížili vo východnom Anglicku, konkrétne o 5,2 %. Pokles zaznamenali aj vo Walese, a to o 1,9 %. Naopak, v Škótsku a Severnom Írsku ceny domov vzrástli, z toho v Severnom Írsku až o 4,5 %. V Škótsku sa zvýšili o 0,5 %.



(1 EUR = 0,8706 GBP)