Ceny domov v Británii v decembri medziročne stúpli o 2,4 %
Priemerná cena domu v krajine bola v decembri 270.000 libier (309.491 eur).
Autor TASR
Londýn 18. februára (TASR) - Ceny obytných domov vo Veľkej Británii sa v decembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predošlého roka v priemere zvýšili o 2,4 %. Medziročné tempo ich rastu sa spomalilo z novembrových 2,8 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil britský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Priemerná cena domu v krajine bola v decembri 270.000 libier (309.491 eur). V Anglicku dom v priemere stál 292.000 GBP, čo bol medziročný rast o 1,7 %. Vo Walese bola cena domu v priemere na úrovni 215.000 GBP, čo bolo o 5 % viac ako v decembri 2024. V Škótsku bola cena domu v priemere 191.000 GBP, čiže medziročne stúpla o 4,9 %.
Zo Severného Írska boli k dispozícii údaje za celý štvrtý kvartál, v ktorom ceny domov medziročne vzrástli o 7,5 %, a v priemere dom stál 196.000 GBP.
V Londýne sa ceny obytných domov v decembri medziročne znížili o 1 % po tom, ako v novembri sa oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka oslabili o 0,7 %.
(1 EUR = 0,8724 GBP)
