Ceny domov v Británii vzrástli koncom roka prvýkrát za osem mesiacov

Londýn 5. januára (TASR) - Ceny domov v Británii sa v decembri zvýšili medzimesačne o viac než 1 %, čo predstavuje rast tretí mesiac v rade a zároveň prudké zrýchlenie jeho tempa. Navyše, v medziročnom porovnaní zaznamenali ceny domov prvý rast za posledných osem mesiacov. Oznámila to v piatok spoločnosť Halifax, ktorá je najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. Za rok 2024 však opäť počíta s ich poklesom. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Ceny domov v Británii vzrástli v decembri v medzimesačnom porovnaní o 1,1 %, zatiaľ čo v novembri rast dosiahol 0,6 %. Výsledok prekvapil ekonómov, ktorí počítali so spomalením rastu cien na iba 0,1 %. Pod nečakane výrazné tempo rastu sa podľa všetkého podpísala slabšia ponuka domov na trhu.



Oproti decembru predchádzajúceho roka zaznamenali ceny domov podľa Halifaxu rast o 1,7 %. Je to prvý medziročný rast od apríla, pričom v novembri zaznamenali pokles o 0,8 %.



Priemerná cena domu dosiahla 287.105 libier (332.767 eur), čo znamená najvyššiu cenu od marca. Oproti novembru sa zvýšila o 3066 libier a v porovnaní s decembrom 2022 o 4800 libier.



Za celý rok 2023 sa ceny domov v Británii zvýšili o 1,7 % a prekonali očakávania trhov. V tomto roku však Halifax predpokladá pokles cien, a to v rozmedzí od 2 % do 4 %. Odhady sú však v dôsledku súčasnej ekonomickej situácie veľmi neisté. Ako povedala šéfka oddelenia hypoték spoločnosti Halifax Kim Kinnairdová, za decembrovým rastom je skôr nedostatočná ponuka na trhu než vysoký dopyt zo strany kupujúcich.



(1 EUR = 0,86278 GBP)