Ceny domov v Británii vzrástli najprudšie za takmer dva roky

Londýn 6. septembra (TASR) - Ceny domov v Británii zaznamenali minulý mesiac najvýraznejší rast za takmer dva roky. Prispelo k tomu zmiernenie úrokových sadzieb zo strany centrálnej banky začiatkom augusta, čo zlepšilo náladu v radoch perspektívnych kupcov. Uviedla to v piatok spoločnosť Halifax, ktorá je najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. Informoval o tom portál RTTNews.



Ceny domov vzrástli v auguste medziročne o 4,3 %. Výrazne tak zrýchlili tempo rastu, keď v júli rast dosiahol 2,4 %. Vývoj cien v minulom mesiaci mierne prekonal aj očakávania ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením rastu cien domov na 4,2 %. Navyše to bol najvýraznejší rast cien od novembra 2022.



Na medzimesačnej báze ceny domov pokračovali v raste, druhý mesiac po sebe, tempo rastu sa však spomalilo na tretinovú úroveň. V júli sa ceny domov v Británii zvýšili medzimesačne o 0,9 %, v auguste potom rast dosiahol 0,3 %. Napriek tomu bol rýchlejší, než predpokladali ekonómovia, ktorí očakávali spomalenie medzimesačného rastu cien na 0,2 %.



Šéfka oddelenia hypoték v spoločnosti Halifax Amanda Brydenová uviedla, že za medziročným výrazným rastom cien je priaznivejší vývoj na realitnom trhu počas tohto leta v porovnaní so situáciou v minulom roku. "Najmä v dôsledku zníženia úrokových sadzieb sa perspektívni kupci cítia omnoho istejší," povedala.



Ich optimizmus odrážajú aj najnovšie údaje o počte schválených hypoték britskými bankami za mesiac júl. Banky schválili v danom mesiaci celkovo 61.965 úverov na bývanie, čo predstavuje najvyšší počet od krízy v septembri 2022, keď plány rozsiahlych daňových úľav vtedajšej britskej premiérky Liz Trussovej viedli k otrasom na finančných trhoch.