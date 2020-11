Ceny domov v Británii vzrástli najviac za 4 roky

Londýn 7. novembra (TASR) - Ceny domov v Británii vzrástli najvýraznejším tempom za viac než štyri roky, pričom priemerná hodnota domu prvýkrát prekročila 250.000 libier. Uviedli to koncom týždňa spoločnosť IHS Markit a najväčší britský poskytovateľ hypoték Halifax.



Ceny domov v Británii vzrástli za trojmesačné obdobie do konca októbra medziročne o 7,5 %. To je najvýraznejší rast od júna 2016. Za trojmesačné obdobie do konca septembra rast cien nehnuteľností dosiahol 7,3 %. Navyše, ako uviedol Russell Galley z Halifaxu, prvýkrát v britskej histórii prekonala priemerná cena domu 250.000 libier, keď v októbri dosiahla 250.547 libier (277.062 eur).



Zvýšil sa najmä dopyt po priestrannejších domoch, k čomu prispela pandémia nového koronavírusu a väčší počet ľudí pracujúcich z domu. Podľa Galleyho však dôsledky pandémie na ekonomiku budú v nasledujúcom období tlačiť na ceny, čo sa môže výraznejšie prejaviť začiatkom roka 2021.



Už teraz sa v medzimesačnom porovnaní rast cien nehnuteľností spomaľuje. V októbri sa priemerná cena domov v krajine zvýšila iba o 0,3 %, čo je najslabší rast za štyri mesiace. V septembri dosiahol medzimesačný rast cien 1,5 %.



(1 EUR = 0,90430 GBP)