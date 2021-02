Ceny domov v Británii vzrástli najvýraznejšie za viac než šesť rokov

Londýn 17. februára (TASR) - Ceny domov v Británii zaznamenali na konci minulého roka najvýraznejší rast za viac než šesť rokov. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje britského štatistického úradu.



Trh s realitami podporil zvýšený dopyt po priestrannejších nehnuteľnostiach po nástupe pandémie a zvýšení počtu ľudí pracujúcich z domu. Ešte viac ho však podporilo rozhodnutie britského ministra financií z leta minulého roka dočasne zvýšiť hranicu pre platbu dane pri kúpe nehnuteľnosti. Pôvodne sa daň z nákupu nehnuteľnosti platila od 125.000 libier (143.130 eur), pre koronakrízu ju však vláda posunula až na 500.000 libier. Táto forma podpory platí do 31. marca tohto roka.



Štatistický úrad oznámil, že ceny domov v Británii vzrástli v decembri medziročne o 8,5 % na v priemere 251.500 libier. Bol to najvýraznejší rast cien nehnuteľností v krajine od októbra 2014. Výrazne rástli aj v novembri, keď rast cien dosiahol 7,1 %.



Aj v Anglicku sa ceny domov zvýšili v medziročnom porovnaní o 8,5 %, pričom dosiahli v priemere 269.150 libier. V Londýne ceny domov vzrástli o 3,5 % na 496.066 libier.



Ešte výraznejšie sa ceny nehnuteľností zvýšili vo Walese. Medziročne vyskočili o 10,7 % a priemerná cena domu dosiahla 184.195 libier.



(1 EUR = 0,87333 GBP)