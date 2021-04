Ceny domov v Británii vzrástli v apríli na nový rekord

Londýn 20. apríla (TASR) - Ceny domov v Británii vzrástli v apríli na nové maximum, keď počet voľných nehnuteľností na trhu prudko klesol. Uviedol to britský realitný portál Rightmove.



Ceny domov v Británii sa v apríli zvýšili medzimesačne o 2,1 %. V predchádzajúcom mesiaci rast dosiahol 0,8 %. V medziročnom porovnaní sa ceny domov zvýšili o 5,1 %. Aj to znamená výrazné zrýchlenie, keď v marci ceny domov medziročne vzrástli o 2,7 %. Aprílový rast posunul priemernú cenu domov v Británii na nový rekord 327.797 libier (379.856 eur).



Podľa portálu rekord dosiahla aj rýchlosť predaja domov v krajine. Ako Rightmove informoval, priemerný počet dní, za ktoré sa nehnuteľnosti predali, dosiahol historicky najnižšiu úroveň. Naopak, počet domov predaných za jeden týždeň zaznamenal v tomto mesiaci najvyššiu úroveň v histórii.



Tim Bannister z portálu Rightmove uviedol, že apríl je iba druhým mesiacom za posledných päť rokov, keď sa ceny domov zvýšili medzimesačne o viac než 2 %. "To je skutočne výrazný rast, najmä ak vezmeme do úvahy, že pretrvávajúce obmedzenia stále do určitej miery limitujú pohyb a aktivity obyvateľov," dodal Bannister.



(1 EUR = 0,86295 GBP)