Ceny domov v Británii vzrástli v auguste najviac za vyše 16 rokov

Londýn 2. septembra (TASR) - Ceny domov v Británii zaznamenali minulý mesiac najvýraznejší rast za vyše 16 rokov. Uviedla to v stredu spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov hypotekárnych úverov v krajine.



Ceny domov sa v auguste zvýšili medzimesačne o 2 %, čo predstavuje najprudší rast od februára 2004. V júli vzrástli o 1,8 %. Augustové zrýchlenie rastu bolo nečakané, keďže ekonómovia počítali s výrazným spomalením rastu cien na 0,5 %.



Aj v medziročnom porovnaní zaznamenali ceny domov v Británii zrýchlenie rastu. Zatiaľ čo v júli oproti rovnakému mesiacu minulého roka vzrástli o 1,5 %, v auguste rast dosiahol 3,7 %. Tempo rastu bolo opäť rýchlejšie, než sa čakalo. Ekonómovia počítali s rastom o 2 %.



"Prudký rast cien odráža nečakane rýchle zotavenie aktivity na trhu s nehnuteľnosťami po tom, ako sa opatrenia prijaté na obmedzenie šírenia nového koronavírusu zmiernili," povedal hlavný ekonóm Nationwide Building Society Robert Gardner. Podľa neho by tento trend mal v najbližšom období pokračovať aj vzhľadom na nedávne kroky vlády na podporu trhu s bývaním.



Dodal však, že rizikom sú podmienky na trhu práce, ktoré sa budú podľa odhadov ekonómov zhoršovať. Tie by v ďalších kvartáloch mohli aktivitu na realitnom trhu opäť oslabiť.