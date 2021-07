Ceny domov v Británii vzrástli v júli na nové historické maximum

Londýn 19. júla (TASR) - Ceny domov v Británii pokračujú v raste aj tento mesiac. To znamená nové historické maximum, aj keď tempo rastu sa mierne spomalilo. Poukázali na to v pondelok zverejnené najnovšie údaje realitného portálu Rightmove.



Ako informoval portál, ceny domov v Británii vzrástli v júli medziročne o 5,7 % po 7,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. V priemere dosiahli 338.447 libier (396.782 eur), čo predstavuje nový rekord.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa ceny v júli zvýšili o 0,7 % po 0,8-percentnom raste v júni. Júlové tempo rastu je síce miernejšie než v júni, pre samotný mesiac júl je to však najvýraznejší medzimesačný rast cien nehnuteľností od roku 2007.



Pokračovanie rastu cien v medzimesačnom porovnaní signalizuje, že dopyt je stále vysoký, napriek tomu, že júl je prvým mesiacom, v ktorom už podpora vlády pre trh s bývaním neplatí. Podľa prieskumu Rightmove najvyšší dopyt je po veľkých priestranných nehnuteľnostiach so záhradami, čo je dôsledok pandémie. V porovnaní s júlom v predpandemickom roku 2019 sa dopyt po nich zvýšil o 39 %.



(1 EUR = 0,85298 GBP)