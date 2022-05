Ceny domov v Británii vzrástli v máji najprudšie za 8 rokov

Londýn 23. mája (TASR) - Ceny domov v Británii pokračovali v máji v raste, pod čo sa čiastočne podpísal nedostatok nových nehnuteľností na trhu, uviedol v pondelok realitný portál Rightmove. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa údajov Rightmove ceny nehnuteľností v Británii rástli tento mesiac medzimesačne o 2,1 % po 1,6-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. To je najvýraznejšie májové tempo rastu od roku 2014. V medziročnom porovnaní sa ceny domov v Británii zvýšili o 10,2 %.



Najnovšia správa Rightmove potvrdzuje ďalšie údaje o vývoji na realitnom trhu, ktoré ukazujú, že trh nehnuteľností si z veľkej časti udržal pôvodnú dynamiku napriek tomu, že vláda už dočasné daňové úľavy pri nákupe domov zrušila. Rightmove však zároveň pochybuje o tom, že si realitný trh toto tempo dlhodobo udrží. Dôvodom je vysoká inflácia a zvyšovanie daní, ktoré nepriaznivo zasahujú do rozpočtov domácností.



"Očakávame, že účinky zvýšených životných nákladov a rastúce úrokové sadzby sa na trhu nehnuteľností prejavia v ďalších mesiacoch," povedal riaditeľ Rightmove Tim Bannister. Ako dodal, spolu so zvýšením počtu nových domov by to mohlo situáciu na trhu zmierniť.