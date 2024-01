Ceny domov v Británii zaznamenali najlepší začiatok roka za štyri roky

Londýn 15. januára (TASR) - Ceny domov v Británii zaznamenali najlepší štart do nového roka za posledné štyri roky. Poukázali na to výsledky prieskumu britského realitného portálu Rightmove. Informovala o tom agentúra Reuters.



Priemerná požadovaná cena za dom v Británii, ponúknutý na trh od 3. decembra do 6. januára, vzrástla medzimesačne o 1,3 %. To je najvýraznejšie tempo rastu v období december až január od roku 2020. Zároveň predstavuje viac než dvojnásobok priemerného rastu cien za toto obdobie roka, uviedol Rightmove.



"Tieto čísla sú dôvodom na optimizmus," povedal Tim Bannister z Rightmove. Okrem cien zverejnil portál aj údaje o počte uzatvorených kontraktov na predaj domu za prvý januárový týždeň a tie poukázali na medziročný rast ich počtu o 20 %. Počet domov ponúknutých na trh sa zvýšil o 15 %.



Ceny domov v Británii, podobne ako v iných priemyselne rozvinutých krajinách, sa výrazne zvýšili v období pandémie. Rast dosiahol vtedy viac než 25 %. Ku koncu roka 2022 však prišiel útlm, pod čo sa vtedy podpísal plán rozsiahlych daňových úľav bývalej premiérky Lizz Trussovej, ktorý viedol k otrasom na finančných trhoch.



Okrem Rightmove aj ďalšie údaje z realitného trhu naznačujú, že situácia sa opäť začala stabilizovať. Začiatkom januára spoločnosť Halifax, ktorá je najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v Británii, zverejnila, že ceny domov vzrástli v decembri medzimesačne o viac než 1 %. Navyše, v medziročnom období zaznamenali prvý rast za osem mesiacov.