Ceny domov v Británii zaznamenali najslabší rast v histórii

Londýn 20. februára (TASR) - Priemerná požadovaná cena rezidenčných nehnuteľností v Británii zaznamenala vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu rast iba o 14 libier (15,75 eura). To je historicky najslabšie tempo rastu v danom mesiaci, ktorý zvyčajne eviduje vyšší rast cien. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje britského realitného portálu Rightmove. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa Rightmove zverejnený medzimesačný vývoj cien nehnuteľností predstavuje najslabšie zvýšenie vo februári od začiatku zverejňovania príslušných údajov portálom v roku 2001. V medziročnom porovnaní bola požadovaná cena rezidenčných nehnuteľností v Británii stále o 3,9 % vyššia.



Ako portál dodal, zverejnené zvýšenie požadovanej ceny je v percentuálnom vyjadrení prakticky nulové. To podľa neho naznačuje, že predajcovia začali prijímať odporúčania oceňovať domy realisticky, ak ich chcú na trhu, ktorý v ostatných mesiacoch prudko spomalil, predať.



(1 EUR = 0,88888 GBP)