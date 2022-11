Ceny domov v Británii zaznamenali najvýraznejší pokles za 20 mesiacov

Londýn 7. novembra (TASR) - Ceny domov v Británii pokračovali minulý mesiac v poklese, pričom tempo poklesu dosiahlo najvýraznejšiu úroveň za 20 mesiacov. Dôvodom je kombinácia rastúcich životných nákladov a stále horšej dostupnosti k úverom na bývanie. To sa odráža na aktivite na realitnom trhu. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje spoločnosti Halifax, ktorá je najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. TASR o tom informuje na základe správy serveru RTTNews.



Podľa Halifaxu klesli ceny domov v Británii v októbri oproti septembru o 0,4 %. V septembri sa medzimesačne znížili o 0,1 %. Októbrový pokles je zároveň najvýraznejší od februára 2021. Cena domu sa tak dostala na 292.598 libier (334.482 eur), čo je najnižšia hodnota za posledných päť mesiacov.



V medziročnom porovnaní ceny domov v Británii naďalej rástli, tempo rastu sa však spomalilo. Zatiaľ čo v septembri ceny medziročne vzrástli o 9,8 %, v októbri rast dosiahol 8,3 %.



Kim Kinnairdová z Halifaxu očakáva pokračovanie tohto trendu, keďže sa počíta s tým, že vláda čoskoro oznámi zvýšenie daní a zoškrtanie výdavkov. To bude znamenať ďalšiu záťaž pre prípadných záujemcov o nehnuteľnosti. Čo sa týka vývoja cien domov v budúcom roku a neskôr, veľa napovedia podľa Kinnairdovej údaje o vývoji na pracovnom trhu.



(1 EUR = 0,87478 GBP)