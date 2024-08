V Británii sa zrýchlilo tempo poklesu ceny domov, očakáva rast

Londýn 19. augusta (TASR) - Ceny domov v Británii pokračovali tento mesiac v poklese, pričom tempo poklesu sa prudko zrýchlilo. Čiastočne k tomu prispelo aj obdobie dovoleniek, ktoré znižuje počty záujemcov o reality. Informoval o tom server RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje realitného portálu Rightmove.



Ceny domov v Británii klesli v auguste medzimesačne o 1,5 % po júlovom poklese o 0,4 %. Je to pokles cien za mesiac august už 18. rok po sebe, pričom tempo poklesu dosiahlo úroveň dlhodobého priemeru. V medziročnom porovnaní sa ceny zvýšili o 0,8 % po 0,4-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci.



V nasledujúcich mesiacoch však analytici počítajú s rastom cien. Vychádzajú zo zníženia úrokových sadzieb v Británii na začiatku augusta, ktoré bolo prvé od roku 2020. To by malo po lete podporiť dopyt po nehnuteľnostiach. Rightmove v tejto súvislosti zlepšil prognózu vývoja cien domov v tomto roku. Pôvodne portál počítal s poklesom cien nehnuteľností za rok 2024 o 1 %, teraz očakáva v tomto rozsahu ich rast.