< sekcia Ekonomika
Ceny domov v Británii zrýchlili v novembri tempo rastu
Podľa štatistikov dosiahla priemerná cena domu v Británii v novembri 271.000 libier (309.927 eur), čo medziročne predstavuje rast o 2,5 %.
Autor TASR
Londýn 21. januára (TASR) - Ceny domov v Británii vzrástli v novembri medziročne o viac než 2 % a výrazne tak zrýchlili tempo rastu v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci. Najvyššie sú naďalej v Anglicku, najvýraznejšie tempo rastu však v danom mesiaci zaznamenali v Škótsku. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje britského štatistického úradu ONS.
Podľa štatistikov dosiahla priemerná cena domu v Británii v novembri 271.000 libier (309.927 eur), čo medziročne predstavuje rast o 2,5 %. V porovnaní s vývojom v októbri sa tak tempo rastu zrýchlilo o 0,6 percentuálneho bodu.
ONS uviedol, že najvýraznejšie rástli ceny domov v Škótsku, a to o 4,5 %, pričom priemerná cena tu dosiahla 193.000 libier. Vo Walese sa zvýšili o 0,7 % na 209.000 libier a najvyššie ceny sú naďalej v Anglicku, kde priemerná cena domu dosiahla v novembri 293.000 libier. Medziročne to predstavuje rast o 2,2 %.
V rámci Anglicka najviac rástli ceny nehnuteľností na severovýchode, konkrétne o 6,8 %. Naopak, hlavné mesto Londýn vykázalo pokles cien o 1,2 %. V porovnaní s vývojom v októbri sa však tempo poklesu zmiernilo, keď v danom mesiaci klesli ceny domov v Londýne o 2,6 %.
Čo sa týka Severného Írska, tam sa údaje evidujú za kvartály, pričom v 3. štvrťroku dosiahla priemerná cena domu v tomto regióne 193.000 libier. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 7,1 %.
(1 EUR = 0,8744 GBP)
Podľa štatistikov dosiahla priemerná cena domu v Británii v novembri 271.000 libier (309.927 eur), čo medziročne predstavuje rast o 2,5 %. V porovnaní s vývojom v októbri sa tak tempo rastu zrýchlilo o 0,6 percentuálneho bodu.
ONS uviedol, že najvýraznejšie rástli ceny domov v Škótsku, a to o 4,5 %, pričom priemerná cena tu dosiahla 193.000 libier. Vo Walese sa zvýšili o 0,7 % na 209.000 libier a najvyššie ceny sú naďalej v Anglicku, kde priemerná cena domu dosiahla v novembri 293.000 libier. Medziročne to predstavuje rast o 2,2 %.
V rámci Anglicka najviac rástli ceny nehnuteľností na severovýchode, konkrétne o 6,8 %. Naopak, hlavné mesto Londýn vykázalo pokles cien o 1,2 %. V porovnaní s vývojom v októbri sa však tempo poklesu zmiernilo, keď v danom mesiaci klesli ceny domov v Londýne o 2,6 %.
Čo sa týka Severného Írska, tam sa údaje evidujú za kvartály, pričom v 3. štvrťroku dosiahla priemerná cena domu v tomto regióne 193.000 libier. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 7,1 %.
(1 EUR = 0,8744 GBP)