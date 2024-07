Ceny domov v Číne klesli v júni najprudším tempom za takmer desaťročie

Peking 15. júla (TASR) - Ceny nových domov v Číne zaznamenali pokles aj v júni, tempo poklesu sa pritom výrazne zrýchlilo a dosiahlo najvyššiu úroveň za takmer desaťročie. Okrem toho sa znížil predaj nehnuteľností, ako aj investície do tohto sektora. Analytici očakávajú, že tento vývoj zvýši tlak na čínsku vládu, aby s krízou zápasiacemu realitnému sektoru poskytla ďalšie stimuly. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ceny nových domov v Číne klesli v júni medziročne o 4,5 %, čo predstavuje najprudšie tempo poklesu od júna 2015. V máji klesli o 3,9 %. V medzimesačnom porovnaní sa ceny domov v najväčšej ázijskej ekonomike znížili v júni o 0,7 % a pokračovali tak v rovnakom tempe poklesu, aký zaznamenali v máji.



Realitný trh zápasí s problémami už niekoľko rokov, čoho výsledkom sú bankroty mnohých realitných firiem. Viaceré rozostavané projekty nemá kto dokončiť, čo sa odrazilo na vývoji dôvery v realitný sektor. Na ten sa pritom čínski spotrebitelia, snažiaci sa ochrániť svoje úspory, obracali kedysi ako na bezpečný prístav.



Čínska vláda v poslednom období poskytla sektoru viacero záchranných balíkov a oznámila niekoľko opatrení s cieľom segment oživiť. Podľa analytikov je to však stále málo.



"Opatrenia sú krokom správnym smerom, avšak vzhľadom na rozsah problému sú naďalej nedostačujúce," povedal Harry Murphy Cruise, ekonóm z Moody´s Analytics. Dodal, že realitný sektor zasahuje hlboko do ďalších odvetví hospodárstva a ak "tento sektor trpí, bolesť pociťuje celá ekonomika".



Čínsky hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol v 2. štvrťroku medziročne o 4,7 %. To je najslabšie tempo rastu čínskej ekonomiky od 1. štvrťroka minulého roka. Analytici pritom očakávali, že ekonomika vzrastie o viac než 5 %.



Výrazný pokles zaznamenali aj investície do čínskeho realitného sektora. Za 1. polrok klesli medziročne o 10,1 %. Zároveň sa za rovnaké obdobie znížil predaj nehnuteľností, aj keď jún prispel k zmierneniu poklesu. Predaj domov podľa podlahovej plochy klesol za 1. polrok o 19 %, v prípade prvých piatich mesiacov roka dosiahol pokles 20,3 %.