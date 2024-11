Ceny domov v Číne klesli v októbri najprudšie za deväť rokov

Peking 15. novembra (TASR) - Ceny nových domov v Číne zaznamenali v októbri pokles o takmer 6 %. To je najvýraznejší pokles za posledných deväť rokov. Čiastočným pozitívom je medzimesačný vývoj cien, kde sa tempo poklesu zmiernilo. To naznačuje, že kroky vlády na podporu realitného sektora prispievajú k postupnej stabilizácii v tejto oblasti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ceny domov v Číne klesli v medziročnom porovnaní v októbri o 5,9 % po septembrovom poklese o 5,8 %. Znamená to pokles 16. mesiac v rade a zároveň najprudší od roku 2015.



Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa však ceny nových domov znížili o 0,5 %, zatiaľ čo v septembri v porovnaní s augustom klesli o 0,7 %. Októbrové údaje predstavujú najmiernejšie tempo poklesu od marca, pričom spomalenie poklesu zaznamenali ceny nehnuteľností v najväčších, stredných aj malých mestách.



Naznačujúc potenciálny obrat k lepšiemu, čínsky štatistický úrad uviedol, že 75,9 % respondentov v jeho prieskume očakáva v nasledujúcich šiestich mesiacoch stabilné ceny nových domov, prípadne ich rast. Oproti predchádzajúcemu prieskumu sa podiel respondentov s takýmto názorom zvýšil o 17,6 percentuálneho bodu.