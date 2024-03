Ceny domov v Číne pokračujú v poklese

Peking 15. marca (TASR) - Ceny nových domov v Číne pokračovali vo februári v poklese, už ôsmy mesiac po sebe. Poukazujú na to výpočty agentúry Reuters, ktorá vychádza z údajov čínskeho štatistického úradu. To znamená, že kríza na čínskom realitnom trhu sa zatiaľ nekončí, napriek tomu, že vláda prijala viaceré opatrenia na podporu tohto sektora.



Ceny nových domov v Číne klesli vo februári medzimesačne o 0,3 %, rovnakým tempom ako v januári. Pokles zaznamenali celkovo v 59 mestách, zatiaľ čo v januári to bolo 56 miest.



V medziročnom porovnaní zaznamenali ceny nových domov pokles o 1,4 %. V tomto prípade sa tempo poklesu v porovnaní s vývojom v prvom mesiaci roka zdvojnásobilo a dosiahlo najvyššiu úroveň za 13 mesiacov. Analytici februárové tempo poklesu pripísali čiastočne vplyvu osláv Lunárneho nového roka, ktoré tento rok pripadli na február, zatiaľ čo vlani to bolo v januári.



Na druhej strane analytici pripúšťajú, že realitný sektor je naďalej v útlme. Ako povedal analytik z realitnej spoločnosti Centaline Žang Ta-wei, "bude trvať nejaký čas, než sa dopyt na realitnom trhu zotaví".