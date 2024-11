Ceny domov v Nemecku by sa na budúci rok mali vrátiť k vyššiemu rastu

Berlín 22. novembra (TASR) - Ceny domov v Nemecku by sa po dvojročnom poklese mali na budúci rok vrátiť k rastu, pričom jeho tempo by malo byť výraznejšie, než predpokladala prognóza spred troch mesiacov. Uviedli to analytici oslovení agentúrou Reuters, ktorí vychádzajú z očakávaní ďalšieho znižovania úrokových sadzieb v eurozóne.



Nemecký realitný sektor patril dlhé roky k ťahúňom nemeckej ekonomiky. Nízke úrokové sadzby, lacná energia a silná ekonomika umožňovali rozmach trhu, ktorý sa na celkovom hospodárstve podieľa v priemere pätinou. Po rozhodnutí Európskej centrálnej banky (ECB) začať v lete 2022 výrazne zvyšovať úrokové sadzby sa však situácia v realitách prudko zmenila. Financovanie realitných projektov v Nemecku sa zastavilo a mnohé developerské spoločnosti skrachovali.



Z maxima zaznamenaného v 2. štvrťroku 2022 sa ceny nehnuteľností v Nemecku prepadli o 12 %. Na porovnanie, počas pandémie vzrástli o takmer 25 %.



Situácia sa začala zlepšovať v 2. kvartáli tohto roka, keď sa ceny rezidenčných nehnuteľností v krajine zvýšili medzikvartálne o 1,3 %. Bol to ich prvý rast od roku 2022. Zotavovanie by malo pokračovať aj v ďalšom období. ECB tento rok znížila depozitnú sadbu o 75 bázických bodov a očakáva sa, že do konca budúceho roka by sadzba mohla klesnúť minimálne o ďalších 100 bázických bodov.



Priemerná cena domov v Nemecku, ktorá klesla vlani o 8,5 %, by podľa analytikov mala tento rok klesnúť opäť, pokles by sa však mal zmierniť na 0,3 %. Na budúci rok potom analytici, ktorých Reuters oslovila v období od 12. do 21. novembra, počítajú s návratom k rastu na úrovni 3 %.



To je výrazná zmena oproti predchádzajúcemu odhadu z augusta. V rámci neho analytici počítali v tomto roku s poklesom cien rezidenčných nehnuteľností o 1,4 % a v budúcom roku s rastom iba o 0,2 %.